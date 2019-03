Barca nimmt erneut Raphael Guerreiro ins Visier

Raphael Guerreiro vom BVB steht beim FC Barcelona auf dem Zettel

Schon vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2016 soll der FC Barcelona an Raphael Guerreiro interessiert gewesen sein. Nun könnten die Katalanen erneut beim BVB-Profi anklopfen.

Wie "Mundo Deportivo" berichtet, besuchten Barca-Scouts das EM-Qualifikationsspiel zwischen Portugal und Serbien (1:1). Ursprünglicher Plan der Späher war es, Transferziel Luka Jovic von Eintracht Frankfurt genauer unter die Lupe zu nehmen. Doch der serbische Stürmer saß auf der Bank.

Stattdessen zog offenbar ein anderer Profi das Interesse der Scouts auf sich: Portugals Flügelflitzer Raphael Guerreiro vom BVB.

Zwar kam der amtierende Europameister nicht über ein Remis gegen Serbien hinaus, dennoch hinterließ Guerreiro einen starken Eindruck. Der Linksverteidiger stand über die volle Distanz auf dem Platz und bereitete den Ausgleich durch Danilo vor.

Guerreiro ist noch bis 2020 an den BVB gebunden. Beide Parteien sind offenbar gewillt, das Arbeitspapier zu verlängern. Die Tendenz, so schrieb der "kicker" zuletzt, ist eindeutig: Der 1,70-Meter-Mann soll langfristig in Dortmund bleiben.

Allerdings schläft die Konkurrenz nicht. Schließlich sind Spieler mit den Qualitäten des 25-Jährigen, der auch auf dem Offensivflügel sowie im zentralen Mittelfeld spielen kann, rar gesät.

Raphael Guerreiro: "Es war sehr schwer, Nein zu Barcelona zu sagen"

Bei nur einem Jahr Restlaufzeit dürfte es mehrere Klubs geben, die sich Hoffnung auf eine Verpflichtung machen. Im Sommer wurde Guerreiro bereits mit Paris Saint-Germain und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Auch das Interesse von Barca ist nicht neu. Als sich Guerreiro vor fast drei Jahen für den Wechsel vom FC Lorient zum BVB entschied, erteilte er dem spanischen Top-Klub eine Absage.

"Es war sehr schwer, Nein zu Barcelona zu sagen", erklärte der Europameister damals gegenüber "Canal+" und ergänzte: "Dann aber kam der Moment, in dem ich meine Entscheidung treffen musste. Die Offerte von Borussia Dortmund überzeugte mich am meisten."