Hernández-Transfer: Ex-Weltmeister kritisiert PSG

Weltmeister Lucas Hernández steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der Transfer von Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid zum FC Bayern München ist laut übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt. Der Rekordmeister schnürt angeblich ein Paket im Wert von 160 Millionen Euro, um den 23-Jährigen an die Isar zu locken. Für Ex-Weltmeister Christophe Dugarry gibt es bei dem Deal vor allem einen Verlierer: Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel und das Millionen-Ensemble von Paris Saint-Germain gehören schon jetzt zu den großen Verlierern der Saison. Nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League ist für den mit höchsten Ambitionen in die Spielzeit gestarteten Klub nur noch das "Pflicht-Double" in Frankreich drin. Tuchel hat diesen Worst Case von Beginn an kommen sehen und forderte vehement Verstärkungen. Bekommen hat er sie mit Ausnahme von Thilo Kehrer und Juan Bernat nicht.

Dass PSG nun auch noch Weltmeister Lucas Hernández durch die Lappen geht, kann Ex-Profi Christophe Dugarry überhaupt nicht verstehen. "Als ich die Nachrichten über Lucas Hernández gesehen habe, habe ich gedacht: 'Was macht PSG?' Er ist genau der Spieler, den sie bei Paris Saint-Germain brauchen", kann Dugarry nicht nachvollziehen, wieso sich der Scheichklub aus dem Poker um den Abwehrspieler zurückgezogen hat.

Hernández "die Zukunft des Weltfußballs"

"Er kann links spielen, er kann in der Mitte spielen, dazu hat er eine tadellose Einstellung. Er ist ein guter Spieler, der viele Dinge machen kann. Und er ist Franzose. Worauf warten sie? Auf was warten sie?", kritisierte Dugarry die Zurückhaltung des französischen Topklubs. "Um jeden Preis" hätte sich der Tabellenführer der Ligue 1 um Hernández bemühen müssen, ergänzte der Welt- und Europameister von 1998 und 2000.

"Das ist die Zukunft des Weltfußballs, ob im Zentrum oder auf dem Flügel. Man muss um Lucas Hernández kämpfen", adelte der 47-jährige Dugarry, der als Experte bei "Radio Monte Carlo" arbeitet, seinen Landsmann, über den er vor Kurzem noch sagte: "Er ist der richtige Spieler für Paris."