Hummels über "geiles" BVB-Duell und die DFB-Ausbootung

Mats Hummels (r.) freut sich auf das bevorstehende Spitzenspiel zwischen den FC Bayern und den BVB

Mats Hummels von Fußball-Bundesligist FC Bayern hat sich nach seiner Ausmusterung in der deutschen Nationalmannschaft ausführlich geäußert und sich einsichtig gezeigt. Nun wolle er sich auf den Titelkampf mit dem BVB konzentrieren, der große Spannung verspreche.

"Für beide Vereine spricht viel, sonst würden sie nicht punktgleich oben stehen. Ich finde, dass beide Mannschaften unglaubliche Qualitäten haben. Und es ist geil, dass es endlich wieder diesen spannenden Meisterkampf gibt", freute sich Mats Hummels im Interview mit "Sport Bild" auf die ausstehenden Partien in der Bundesliga.

Für die Zuschauer sei die Konstellation an der Spitze "überragend". Nach 26 Spielen liegen der Rekordmeister aus München und die Borussia aus Dortmund mit 60 Zählern gleichauf. "Wir haben am 6. April das direkte Duell. 18:30 Uhr, abends, alle Welt schaut zu - das wird heiß, darauf brennst du als Spieler", so Hummels, der gleichzeitig einen kleinen Ausblick wagte: "Ich prognostiziere, dass wir uns im Endspurt maximal einen Ausrutscher erlauben dürfen - und den nicht im direkten Duell."

In den ausstehenden acht Spielen der laufenden Saison will Mats Hummels noch einmal alles für den FC Bayern geben, wie die Zukunft danach aussieht, stehe aber vorerst in den Sternen. Über seine Planung mache er sich "aktuell keine Gedanken", der Verteidiger tausche sich "immer mal wieder" mit dem Verein aus: "Ich bevorzuge intern da einen sehr offenen, direkten Umgang".

Hummels' Vertrag in der bayrischen Landeshauptstadt ist noch bis Sommer 2021 gültig, Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied machten zuletzt erneut die Runde. "Irgendwann wird sich herauskristallisieren, was die Parteien vorhaben", so der 30-Jährige weiter, der noch immer um seine Qualität weiß: "Ich bin der Meinung, dass ich nicht vor vielen Konkurrenten auf meiner Position Angst haben muss."

Mats Hummels kann "Teile" von Joachim Löws Argumentation verstehen

Auch aufgrund dessen kam die Ausbootung aus der DFB-Auswahl vor Kurzem für den 70-fachen Nationalspieler äußerst überraschend. "Ich war gewissermaßen vor den Kopf gestoßen und wusste nicht so richtig, was da gerade passiert", schilderte Hummels seine Reaktion auf das Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw in München.

Der erfahrene Innenverteidiger wisse, dass Leistungsbeurteilungen "manchmal sehr subjektiv" sind. Dass die Ausmusterung "aber jetzt passiert, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", so Hummels weiter.

Nichtsdestotrotz will Mats Hummels die Entscheidung des Bundestrainers akzeptieren, sauer sei er keineswegs. "Nein, so bin ich nicht. Ich mache selbst Sachen, die anderen nicht gefallen. Deswegen bin ich auch bei Entscheidungen, die andere treffen und sich negativ auf mich auswirken, nicht nachtragend." Außerdem könne er die Argumentation nachvollziehen: "Ich kann Teile davon verstehen, ja."

Bayern-Trio fehlte die "Wertschätzung"

Nicht einverstanden ist der Bayern-Profi mit der Art und Weise, wie die Entscheidung im Anschluss vom DFB kommuniziert wurde. Kurz nach dem Gespräch mit Löw veröffentlichte der Verband eine kurze Mitteilung via Instagram.

"Ja, das war alles sehr knapp gehalten", so Hummels im Nachgang: "Thomas (Müller, Anm. d. Red.), Jérôme (Boateng) und ich hatten das Gefühl, dass es etwas mehr Wertschätzung hätte sein können".

Nun blickt Mats Hummels nach vorne, selbst eine Rückkehr ins DFB-Team wolle er nicht ausschließen. "2020 wird's schwierig, 2024 bin ich wohl zu alt. Aber: Fußball ist nicht planbar. Der Nationalspieler Mats Hummels ist in meinem Kopf erst einmal zur Seite geschoben, aber er ist nicht ganz hinten in die Ecke in den Schrank gepackt, wo man ihn nie mehr findet."