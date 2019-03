"Blick durchs Schlüsselloch": BVB dreht große Doku-Serie

Bald soll es eine Doku über Borussia Dortmund geben

Borussia Dortmund arbeitet seit Monaten an einer Film-Serie über die Mannschaft und den Verein. Geschäftsführer Carsten Cramer bestätigte der "Bild", dass man so "Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen" will.

Fans des Fußball-Bundesligisten sollen Einblicke erhalten, die sie sonst nicht bekommen. Gedreht werde etwa im Trainingszentrum, im Mannschaftsbus, der Kabine und im Frühstücksraum.

"Wie lange wir drehen, wann und wo wir das Filmmaterial zeigen, steht noch nicht endgültig fest", sagte Cramer. Produziert wird das Projekt von dem deutschen Filmemacher Aljoscha Pause.

"Bild"-Informationen zufolge soll es Gespräche mit "Amazon" geben. Aber auch "Netflix", "Sky" und andere Streaming-Dienste seien als Partner möglich.