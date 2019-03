Boateng feiert Party nach BVB-Spiel: "Es wird groß"

Nach dem Spiel gegen den BVB veranstaltet Jérôme Boateng eine Party

Der Countdown läuft: Am 6. April steigt in der Allianz Arena das vermeintlich vorentscheidende Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Wie auch immer die Partie zwischen dem Rekordmeister und dem BVB ausgeht: Jérôme Boateng hat dafür gesorgt, dass nach dem Duell gefeiert wird.

Ausgerechnet am Tag des Spitzenspiels gegen den BVB hat Jérôme Boateng eine Party in der Münchner Edeldiskothek "P1" angekündigt - wenige Stunden nach dem für die Meisterschaft womöglich vorentscheidenden Spiel.

"Ich habe immer ein Team um mich herum, meine Familie, meine Mannschaft, meine Freunde und Bekannte, all jene Menschen, die mich unterstützen – eben einen Club, der mit mir durch dick und dünn geht. Der Siege feiert und Niederlagen betrauert. Diesen Club will ich um mich versammeln", kündigte der Innenverteidiger die Veranstaltung an: "Für all diese Menschen schmeiße ich eine Party."

Dass diese Party ausgerechnet am 6. April stattfindet, dürfte den Verantwortlichen des FC Bayern nur bedingt gefallen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc sieht die Geschichte locker und sagte gegenüber der "Bild": "Mir ist das so was von egal, wie die Abendgestaltung der Bayern-Spieler aussieht."

Dass es sich um mehr als ein kleines Stelldichein handelt, verriet Boateng in seiner Einladung, in der es heißt: "Für dieses besondere Event habe ich besondere Menschen eingeladen – die mich prägen, begeistern und inspirieren. Wer das ist, bekommt ihr in den nächsten Wochen schon mit. Denn es wird groß."

Frank Ribéry soll die Einladung bereits geteilt haben. Geplant ist zudem ein Auftritt des Berliner Rappers "Capital Bra".