Kovac: OP bei Hernández "sehr gut" verlaufen

Niko Kovac freut sich auf Lucas Hernández

Die Knieoperation bei Bayern Münchens Sommerzugang Lucas Hernandez ist erfolgreich verlaufen.

"Sehr, sehr gut, so wie es sich die Ärzte vorgestellt haben", berichtete Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag. Hernandez, der wegen einer Innenbandverletzung am Mittwoch operiert worden war, werde die Rehamaßnahmen in München absolvieren, dies sei mit Atlético Madrid, dem Noch-Arbeitgeber des Weltmeisters so abgesprochen, ergänzte Kovac.

Kovac erwartet den französischen Defensivspezialisten zum ersten Spieltag der kommenden Saison in fittem Zustand. Ob der Bundesliga-Rekordeinkauf bereits zum Auftakt der Vorbereitung mitwirken könne, sei offen.

"Es ist so diagnostiziert, dass das eine Verletzung ist, mit der man einen solchen Vertrag ohne Risiko unterschreiben kann", sagte Kovac.

Hernandez' Verpflichtung hatte der FC Bayern am Mittwoch offiziell bekanntgegeben, der Rekordmeister hatte dafür eine Klausel für 80 Millionen Euro im Vertrag des Franzosen bei Atlético ziehen müssen.

"Wir freuen uns auf einen Spieler, der jung ist, der viele verschiedene Positionen bekleiden kann, der eine sehr gute Mentalität mitbringt, der uns verstärken wird. Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir ihn haben", sagte Kovac.

Kovac freut sich auf "Clásico auf Augenhöhe"

Gut eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund warnte Kovac vor dem kommenden Gegner SC Freiburg.

"Wir müssen uns strecken, aber wir haben sehr viel Gutes gezeigt in den letzten Wochen", sagte der Coach mit Blick auf das Gastspiel im Breisgau am Samstag (15:30 Uhr). Zum BVB meinte Kovac: "Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gehen, dann hat Deutschland einen Clásico auf Augenhöhe."

In Freiburg hat Kovac bis auf Alphonso Davies (Bänderdehnung) und Arjen Robben (Muskelverletzung) alle Spieler zur Verfügung, auch David Alaba kann nach ausgestandenen muskulären Problemen mitwirken.

"Es sind alle wohlauf", sagte Kovac, der über den seit Monaten fehlenden Robben sagte: "Er fühlt sich nicht so, dass er am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Ich würde mir wünschen, dass er noch mehr als nur ein Spiel macht."

Der Live-Blog zur Bayern-PK zum Nachlesen:

+++ Kovac über das Fehlen von Hummels, Boateng und Müller bei der Nationalmannschaft +++

"Wir konnten anders trainieren, als wenn weniger Spieler dabei wären. Natürlich hatten wir trotzdem einige Amateurspieler dabei. Sie sind alle aber hungrig und wollen sich in der Bundesliga beweisen."

+++ Kovac über seinen Kollegen Christian Streich +++

"Ich finde ihn sehr sympathisch. Er hat das Herz am richtigen Fleck und ist sehr direkt in seinen Aussagen. Er lebt Fußball und das macht ihn authentisch. Mit gefällt seine Art sehr und ich hoffe, dass ich ihm auch ein wenig gefalle."

+++ Kovac über die Folgen der Länderspiele +++

"Viele unserer Spieler haben am Sonntag des letzte Spiel gemacht, bis auf James. Aber die Südamerikaner sind immer viel unterwegs. Die Spieler sind das aber gewohnt. Wir haben gestern dann wieder voll trainiert. Das ist genügend Zeit, um mit voller Kraft voran zu gehen."

+++ Kovac über den Veganer Gnabry +++

"Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Entscheidend ist, dass er letztlich seine Leistung bringt. Er fühlt sich gut und solange er sich gut fühlt, muss er tun, was er für richtig hält. Ich schaffe es nicht, mich vegan zu ernähren."

+++ Kovac über Robben +++

"Ich habe schon einmal versucht, einen Zeitpunkt für seine Rückkehr zu äußern. Damals lag ich daneben. Ich würde mir wünschen, dass er noch mehrere Spiele machen kann, aber wir müssen schauen wie es mit der Gesundheit aussieht. "

+++ Kovac über den Druck des Fernduells +++

"Es betrifft beide Mannschaften, sowohl uns als auch den BVB. Wir müssen nach Freiburg, was sicherlich ein schwerer Gegner. Viele Mannschaften tun sich dort schwer, weil die Mannschaft mit viel Emotion Fußball spielt. Wir müssen uns dort strecken, wollen aber als Tabellenführer in den Klassiker mit Dortmund gehen."

+++ Kovac wimmelt Hernández-Nachfragen ab +++

"Wir haben noch wichtige Spiele und wollen noch zwei Titel gewinnen. Alles, was ab 01.07 passiert, ist erst dann Thema."

+++ Kovac zum Hernández-Transfer +++

"Wir sind froh, dass wir Lucas verpflichten konnten. Einen Spieler, der jung ist, Weltmeister ist und auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Aber er kommt erst am 1. Juli. Er ist gestern dann noch operiert worden, weil unserer Mediziner das für notwendig hielten. Die Operation ist aber gut verlaufen. Seine Reha wird er in Absprache mit Atlético Madrid hier in München unter der Aufsicht der Ärzte des FC Bayern absolvieren. Wenn alles gut läuft, wird er zum ersten Spieltag der neuen Saison fit sein."

+++ Kovac zum Personal +++

"Es sind alle soweit wohlauf, sodass bis auf Alphonso Davies und Arjen Robben alle dabei sind."

+++ Die PK beginnt +++

In diesen Minuten startet die PK in München. Niko Kovac nimmt auf dem Podium Platz.

+++ Hernández-Verpflichtung sorgt für Aufsehen +++

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Bayern im Sommer Lucas Hernández von Atlético Madrid verpflichten. Für den französischen Weltmeister zahlt der Rekordmeister eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro. Dass Kovac auf der PK zur Personalie Stellung bezieht, ist sicher.

+++ Personelle Lage wirft Fragezeichen auf +++

Nach der Länderspielpause stellt sich auch beim FC Bayern die Frage, ob alle Akteure die Strapazen der internationalen Spiele gut überstanden haben. Am Mittwoch konnten mit David Alaba, Arjen Robben, Alphonso Davies und James Rodríguez vier Akteure nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Die Langzeit-Verletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman fehlten ohnehin. Zur genauen personellen Situation wird sich Kovac auf der PK äußern.

+++ FC Bayern im Aufwind +++

In den letzten Wochen haben die Münchner eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den Gewinn der Meisterschaft unterstrichen. Gegen den VfL Wolfsburg und den FSV Mainz 05 siegte der Tabellenführer zuletzt zweimal in Serie mit 6:0. Dieser Trend soll sich nach Möglichkeit gegen Freiburg fortsetzen.