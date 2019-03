DFB brummt Union Berlin Geldstrafe auf

Einige Union-Fans bescherten ihrem Klub eine Geldstrafe

Fußball-Zweitligist Union Berlin muss wegen Fehlverhaltens seiner Fans tief in die Tasche greifen.

Vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes erhielt der Klub aus Köpenick wegen unsportlicher Aktionen seiner Anhänger eine Geldstrafe in Höhe von 29.300 Euro. Union hat dem Urteil bereits zugestimmt.

Nach dem Spiel bei Erzgebirge Aue am 23. Dezember wurde Pyrotechnik im Gästeblock abgebrannt, zudem warfen am 31. Januar bei der Partie gegen den 1. FC Köln Union-Fans zwei Becher in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten.