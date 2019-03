Sancho heiß begehrt: Droht ein "Dembélé-Abschied"?

Jadon Sancho vom BVB ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt

Jadon Sancho von Borussia Dortmund gilt als eines der größten Talente des Weltfußballs. Dementsprechend ranken sich zahlreiche Transfergerüchte um den 19 Jahre alten englischen Offensivspieler. Dem BVB drohen unruhige Zeiten, Erinnerungen an Ousmane Dembélé werden wach.

Wer erkennen will, wie heiß die Personalie Jadon Sancho bereits auf dem Markt der Transfergerüchte gehandelt wird, dem reicht folgende Episode aus der vergangenen Woche: Sancho teilt einen Tweet des Online-Portals "Goal". Der Inhalt: Ein Kommentar von Ex-Profi Rio Ferdinand zu Sancho ("Englisch, jung, hungrig, talentiert, das ist alles, was ich wissen muss") mit dem Zusatz "Rio Ferdinand möchte Jadon Sancho im Trikot von Manchester United sehen".

Wenig später erkennt der BVB-Youngster offenbar die Tragweite seines Retweets und löscht ihn wieder. Doch nicht schnell genug: Die englische "Sun" sowie daraufhin auch zahlreiche weitere Medien auf der Insel und in Deutschland springen auf Sanchos unbedachten Social-Media-Eintrag an.

Der Tenor: Der Flügelstürmer heize die Gerüchteküche an. Kokettiert er etwa mit einem Wechsel zum englischen Rekordmeister, dem seit Monaten großes Interesse an Sancho nachgesagt wird?

BVB immer wieder zu Statements wegen Jadon Sancho gezwungen

Längst werden schwindelerregende Ablösesummen jenseits der 100 Millionen Euro für den Senkrechtstarter gehandelt. Die Verantwortlichen des BVB sehen sich bereits jetzt, mehr als drei Jahre vor dem Ende seines bis 30. Juni 2022 datierten Vertrags, regelmäßig gezwungen, die Spekulationen um Sancho zu kommentieren.

Er habe "keine Kenntnis" von einem Treffen von Sanchos Beratern mit United, über das die "Sun" rund um die Twitter-Posse ebenfalls berichtete, stellte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber "Bild" klar, "aber es hat auch keine Relevanz" - weil Dortmund beim Shooting-Star aufgrund seiner Vertragssituation am längeren Hebel sitzt.

Erinnerungen an den Fall Ousmane Dembélé

Dennoch droht dem BVB in der Causa Sancho ein bitteres Déjà-vu. Als der FC Barcelona Ende 2016 begann, Ousmane Dembélé den Kopf zu verdrehen, verwiesen die Verantwortlichen der Borussia ebenfalls wochenlang gebetsmühlenartig auf den langjährigen Vertrag des französischen Wirbelwinds.

Das Ende vom Lied: Dembélé, der sich in Dortmund ähnlich rasant wie Sancho ins Rampenlicht gespielt hatte, streikte und erzwang so im August 2017 letztlich den Wechsel nach Spanien.

Stand jetzt gibt es keinerlei Anzeichen, dass Sancho einen ähnlich zweifelhaften Weg wie sein Vorgänger einschlagen könnte. Ein konkretes Angebot für das Juwel soll dem BVB zudem noch nicht vorliegen. Dass jedes Tor und jede Vorlage im schwarz-gelben Trikot Sancho für die finanzkräftigen Klubs seiner Heimat interessanter machen und weitere Begehrlichkeiten wecken, steht dennoch außer Frage.

Es ist deswegen nahezu ausgeschlossen, dass das Dauerthema irgendwann in der nahen Zukunft keines mehr ist - für den BVB eine unangenehme Situation, selbst wenn Sancho intern keinen Druck ausübt.

Poker um Jadon Sancho: BVB womöglich bald unter Zugzwang

Klar ist darüber hinaus auch: Will der gebürtige Londoner weg und trudelt eine adäquate (also dreistellige) Millionen-Offerte aus England ein, wird der BVB ins Grübeln kommen müssen. Obwohl der finanziell bestens aufgestellte Revierklub natürlich zur Zeit nicht auf Transfererlöse angewiesen ist.

Ins Kalkül ziehen müssten die Dortmunder dann andere Faktoren: Kann man es sich erlauben, Sancho einen Wechsel zu verwehren und damit womöglich dessen Unzufriedenheit zu provozieren? Würde sich eine solche Vorgehensweise nicht erneut negativ auf das Binnenklima in der Mannschaft auswirken, wie damals bei Dembélé?

Nervenaufreibende Wochen und Monate liegen also vor dem BVB und seinen Fans. Am 8. August schließt das Sommer-Transferfenster in der Premier League. Danach dürften die Gerüchte um einen Abgang Sanchos zwar nicht abreißen. Aber die Dortmunder hätten die Gewissheit, dass ihnen kein zweiter Fall Dembélé droht - zumindest vorerst nicht.

Tobias Knoop