Nächster Transfer-Hammer? FCB eröffnet Poker um de Ligt

Matthijs de Ligt soll weit oben auf der Wunschliste des FC Bayern stehen

Hat der FC Bayern den nächsten dicken Fisch schon an der Angel? Wenige Tage nach dem Rekordtransfer von Weltmeister Lucas Hernández intensiviert der Rekordmeister angeblich die Bemühungen um das niederländische Top-Talent Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam.

Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" zu wissen glaubt, sind an der Säbener Straße die nächsten weitreichenden Entscheidungen gefallen. Demnach will sich der Rekordmeister schon sehr bald sowohl von Jérôme Boateng als auch von Mats Hummels trennen. Mit Lucas Hernández wurde bereits ein Spieler verpflichtet, der einen Platz in der Innenverteidigung einnehmen kann. Der andere Kandidat: Matthijs de Ligt.

Laut des Berichts hat der FC Barcelona gegenüber spanischen Journalisten bestätigt, dass der FC Bayern der Klub ist, mit dem die Katalanen im Kampf um den 19-jährigen Abwehrspieler von Ajax Amsterdam konkurrieren.

Als Ablösesumme sind für den niederländischen Abwehrspieler rund 70 Millionen Euro im Gespräch. Sollte der FC Bayern diese Summe zahlen, hätten die Münchner insgesamt rund 150 Millionen Euro für ein neues Innenverteidiger-Duo gezahlt.

De Jong als Zünglein an der Waage?

Allerdings könnte sich eine Verpflichtung von de Ligt für den FC Bayern als äußerst kompliziert herausstellen. Der Grund: Der Niederländer tendiert aktuell zu einer Unterschrift beim FC Barcelona. Sein jetziger Teamkollege Frenkie de Jong hat bereits bei den Katalanen unterschrieben und könnte beim Poker um de Ligt zum Zünglein an der Waage werden.

Wohin es den 19-jährigen de Ligt im Sommer zieht, ist Stand jetzt noch völlig offen. Sicher ist nur: Die Zukunft von de Ligt liegt nicht bei Ajax Amsterdam.