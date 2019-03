Wildes Gerücht: Bayern denkt über Mourinho nach

Macht José Mourinho Niko Kovac den Job beim FC Bayern streitig?

Bei der Besetzung des Trainerpostens setzt Fußball-Bundesligist FC Bayern München fast traditionell auf große Namen und renommierte Fußballlehrer. Laut französischen Medienberichten könnte das im Sommer wieder der Fall sein. Denn angeblich ist kein Geringerer als José Mourinho ein Thema an der Säbener Straße.

Nach Informationen von "footmercato.net" beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit dem portugiesischen Star-Trainer, der Mitte Dezember bei Manchester United entlassen wurde und sich seitdem auf Jobsuche befindet.

Im Vordergrund stehe für den 56-Jährigen, dass der Verein "eine Struktur ohne innere Konflikte hat, wo alle an meiner Seite stehen", hatte Mourinho zuletzt gegenüber dem "Telegraph" lassen: "Ich möchte auf die nächste Herausforderung vorbereitet sein!"

Ob er diese tatsächlich in München angeht, darf zumindest bezweifelt werden. Auch wenn aktuelle Medienberichte nahelegen, dass Niko Kovac keinesfalls unumstritten ist in der Führungsriege des FC Bayern.

Neben Mourinho wurde zuletzt auch Thomas Tuchel mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Anders als "The Special One" hat der Deutsche allerdings offenbar keine Ambitionen, sich beruflich zu verändern.

Neben dem FC Bayern taucht der Name des Portugiesen auch bei Gerüchten rund um Olympique Lyon und Inter Mailand auf, nachdem sich eine kolportierte Rückkehr zu Real Madrid zerschlagen hatte, weil Zinédine Zidane auf den Trainerstuhl zurückgekehrt war.