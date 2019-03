Hoffenheim gab Angebot für Hummels ab

Mats Hummels hätte 2008 auch zur TSG Hoffenheim wechseln können

Wäre es nach Vater Hermann Hummels gegangen, wäre sein Sohn Mats im Winter 2008 nicht bei Borussia Dortmund gelandet. Dass der heutige Bayern-Star den Rekordmeister damals verließ, hatte er sich zu gewissen Teilen selbst zuzuschreiben.

Im Januar 2008 begann eine der größten Erfolgsgeschichten des deutschen Fußballs. Damals wechselte Mats Hummels von seinem Heimatverein FC Bayern zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann der Abwehrspieler zwei Meisterschaften und den Pokal. Dass es überhaupt soweit kommen konnte und der heute 30-Jährige bei den Schwarz-Gelben landete, war so nicht geplant, verriet Vater Hermann Hummels nun.

"Mats war auf dem Sprung in die erste Mannschaft", erinnerte sich Hummels senior im Rahmen einer Podiumsdiskussion des Literaturfestivals "lit. Cologne" an die Situation seines Sohnes im Sommer 2007. "Doch Bayern hat Breno für 35 Millionen Euro gekauft. Mats hat dann im Training etwas nachgelassen, kurz vorher hat er die Schule geschmissen", verriet Hermann Hummels.

"Dann hat sich Mats entschieden, zu gehen. Er hätte nach Dortmund oder Hoffenheim gehen können", gestand der 59-Jährige, dass sich auch die TSG um die Dienste seines Sprösslings bemühte. "Aber Hoffenheim war in der Zweiten Liga, damals. Deswegen ist Mats zum BVB. Und dort hat er's dann durchgezogen", ergänzte Hermann Hummels.

Löw-Gespräch ging Hummels "unglaublich nahe"

Der jüngste und einer der größten Rückschläge in Hummels' Karriere war die Ausbootung aus der deutschen Nationalmannschaft. "Ich war der Erste, den er angerufen hat. Er saß im Auto und hatte soeben in München mit Löw gesprochen. Und Mats ruft wirklich eher selten an", erinnerte sich Hermann Hummels: "Ich habe ihn gefragt. Bist du verletzt? Und er meinte nur: Nein, es ist schlimmer",

Natürlich habe auch er über die Entscheidung von Jogi Löw geschimpft: "Das kam ja schon überraschend." Außerdem sei das Gespräch mit Löw seinem Sohn "unglaublich nahegegangen", berichtete Hermann Hummels von Mats' Reaktion nach der Ausbootung aus der Nationalelf.