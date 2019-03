Hannes Aigner hängt die Schuhe an den Nagel

Hannes Aigner ist mittlerweile ein Vorarlberger Volksheld

Ein Urgestein des österreichischen Fußballs wird nicht mehr die Stollenschuhe anziehen. Der SCR-Altach-Stürmer Hannes Aigner kann auf eine lange, erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Vergangenen September musste er wegen immer wieder auftretenden Sehstörungen in Form von Doppelbildern passen. "Wer mich kennt, weiß, dass ich wahnsinnig gerne noch einmal mit meinen Mannschaftskollegen auf dem Platz gestanden wäre. Schließlich ist nun aber der Zeitpunkt gekommen, auf meinen Körper zu hören und meine aktive Karriere zu beenden", meinte Aigner in einer Presseaussendung.

In der aktuellen Saison erzielte der 38-Jährige in acht Spielen noch beeindruckende vier Tore. Insgesamt traf Aigner in 282 Bundesliga-Partien stolze 77 Mal.

In seinem Lebenslauf stehen die Adressen Wacker Innsbruck, Austria Wien, SC Wiener Neustadt, LASK - und seit 2012 Altach.

red