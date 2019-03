KFC-Eklat: Großkreutz soll Teamkollegen geschlagen haben

Kevin Großkreutz hat angeblich einen Mannschaftskollegen geschlagen

Kevin Großkreutz vom KFC Uerdingen hat wieder einmal abseits des Rasens für Schlagzeilen gesorgt. Das Mitglied des deutschen WM-Kaders 2014 soll Anfang Februar einen Mitspieler geschlagen haben.

Nach "reviersport"-Informationen hat sich der besagte Vorfall nach dem Spiel des KFC Uerdingen gegen den SV Meppen (2:3) zugetragen. Zunächst soll Großkreutz mit seinem Teamkollegen Maurice Litka in der Kabine verbal aneinandergeraten sein. Anschließend soll der ehemalige BVB-Profi Litka mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Dies hat die Zeitung aus "Vereins- und Spielerkreisen" erfahren.

Direkte Konsequenzen habe der Vorfall nicht gehabt, schreibt "reviersport". Der Abwehrspieler musste die Mannschaft des KFC anschließend lediglich zum Essen einladen. Diese Bedingungen habe der 30-Jährige erfüllt und das Team in seinem Dortmunder Restaurant empfangen.

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft soll sich trotz des gemeinsamen Essens nicht gebessert haben. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen in der 3. Liga wider: In den letzten acht Spielen seit dem Vorfall feierte der KFC keinen einzigen Sieg und holte nur vier von 24 möglichen Punkten.