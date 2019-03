Medien: FC Bayern und BVB beobachten Everton-Knipser

Ellis Simms wird von mehreren Topklubs umworben (Bildquelle: Instagram)

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten sind die Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und Borussia Dortmund offenbar auf Ellis Simms vom FC Everton aufmerksam geworden. Auch Bayer Leverkusen soll interessiert sein.

Wie die "Sun" berichtet, hat das Bundesliga-Trio bereits Scouts nach England geschickt, um den 18-jährigen Stürmer genauer unter die Lupe zu nehmen.

Ellis spielt sowohl für die U18 als auch für das U23-Team Evertons. Gerade bei der jüngeren Mannschaft trumpft der Angreifer groß auf: 26 Tore erzielte Simms bereits in 17 U18-Premier-League-Spielen. Damit führt er die Torschützenliste mit großem Abstand an.

Wettbewerbsübergreifend kommen vier Tore in der Youth League, drei in der Premier League 2 und eins in der EFL Trophy hinzu. Bei den Profis spielt Simms allerdings noch keine Rolle.

Doch das könnte sich bald ändern. Coach Marco Silva gilt als großer Fan von Simms und plant angeblich, den Stoßstürmer in die erste Mannschaft hochzuziehen.

Neben den deutschen Klubs sollen auch Olympique Lyon und die AS Monaco an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert sein.