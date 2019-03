Magath kritisiert "respektlosen" Umgang mit Trainern

Felix Magath sieht den FC Bayern im Meisterkampf als Favoriten

Vor einigen Wochen sorgte Felix Magath mit seiner Kritik am Umgang mit den Trainern in der Fußball-Bundesliga für Aufsehen. Nun hat die Trainer-Ikone seine Kritik erneuert.

"Wir haben in den vergangenen Jahren schon an Qualität verloren, das muss man sagen. Es hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass die Trainer im Laufe der Jahre immer mehr geschwächt wurden, in ganz Europa und speziell in Deutschland", wettert der 65-Jährige im Interview mit der Münchener "Abendzeitung".

Die Entwicklungen des modernen Fußballs würden es den Trainern immer weiter erschweren, ihren Job zu machen: "Im Fußballgeschäft fließt immer mehr Geld, über die Jahre sind immer neue Positionen in den Klubs geschaffen worden. Dadurch ändert sich die Kommunikation. Teilweise wird mit den Trainern respektlos umgegangen", so die HSV-Legende weiter.

"Am Ende ist hier immer der Trainer derjenige, der die Suppe auslöffeln darf", beklagt der Coach, der mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg insgesamt drei Mal deutscher Meister wurde.

Mitte März hatte der Fußballlehrer bereits bei einem kuriosen Auftritt im "ZDF-Sportstudio" die fehlende Wertschätzung für Trainer angeprangert.

Magath sieht FC Bayern im Meisterrennen vorn

Doch trotz dieser aus seiner Sicht beklagenswerten Situation beschäftigt sich Magath noch immer mit einer möglichen Rückkehr auf die Trainerbank. Bis sich etwas Konkretes ergibt, will sich Magath aber nicht mit Spekulationen abgeben: "Ich fange erst an, konkret über Projekte nachzudenken, wenn ich von dem jeweiligen Verein darauf angesprochen werde. Jeder Klub ist anders, hat eine andere Struktur und andere Probleme."

Zuletzt betreute er 2017 den chinesischen Erstligisten SD Luneng.

Nicht bloß aufgrund seiner Comeback-Ambitionen hat der Erfolgstrainer immer noch ein Auge auf das aktuelle Geschehen in der Bundesliga.

Im Meisterrennen zwischen dem FC Bayern und dem BVB hat der ehemalige Mittelfeldspieler folglich einen klaren Favoriten: "Der FC Bayern, ganz klar. Das habe ich schon vor der Saison gesagt, auch im Herbst, als es nicht so gut lief. Bayern war immer die Mannschaft mit dem besten Spielerpotenzial in der Bundesliga, vor allem in der Breite. Man sollte schon davon ausgehen, dass Bayern das Double holt."