Gottschalk hält Laudatio für Netzer

Hall-of-Fame-Eröffnung: Gottschalk einer der Laudatoren

Showmaster Thomas Gottschalk ist einer der Laudatoren bei der Eröffnung der Hall of Fame des deutschen Fußballs am 1. April. Der TV-Star hält bei der Gala im Fußballmuseum in Dortmund die Laudatio für 1974er-Weltmeister Günter Netzer.

Weitere Laudatoren sind Belgiens Torwart-Ikone Jean-Marie Pfaff, Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, DFB-Präsident Reinhard Grindel und Sänger Mark Forster.

Abgesehen vom erkrankten Gerd Müller nehmen alle noch lebenden Mitglieder der Gründungself der Hall of Fame an der Gala teil. Das sind: Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Andreas Brehme, Matthias Sammer, Lothar Matthäus, Netzer und Uwe Seeler. Fritz Walter und Helmut Rahn, Helden des Wunders von Bern 1954, werden ebenso posthum geehrt wie der damalige Bundestrainer Sepp Herberger.