Fiete Arp muss beim HSV II ran - und bleibt blass

Fiete Arp blieb in der vierten Liga blass

Nachdem Fiete Arp zuletzt im Profi-Kader des Fußball-Zweitligisten keine Berücksichtigung mehr fand, lief der U-Nationalspieler am Freitagabend zum ersten Mal in diesem Jahr in der zweiten Mannschaft des HSV auf.

Seit Mitte August des letzten Jahres wurde Arp nicht mehr in der Regionalliga-Truppe eingesetzt. Am Freitag dann seine Rückkehr in die U21 der Rothosen, die auswärts beim SV Drochtersen/Assel ran mussten.

Der Arbeitsnachweis von Fiete Arp nach 90 Minuten: kein Tor, keine Vorlage, eine Gelbe Karte. Ziemlich mau für den Youngster, der spätestens im Sommer 2020 zum FC Bayern München wechseln wird.

Zuletzt verpasste Arp noch mit der U19-Nationalmannschaft die Qualifikation zur EM in Armenien. Beim letzten Junioren-Länderspiel gegen Ungarn wurde der HSV-Stürmer von Nationalcoach Guido Streichsbier nicht mehr berücksichtigt.

Sportvorstand Ralf Becker erklärte jüngst die Degradierung in die Regionalliga-Mannschaft: "Fiete soll sich in der 2. Mannschaft Erfolgs-Erlebnisse holen, damit er uns später vielleicht noch helfen kann."

Dieses Vorhaben glückte beim ersten Versuch in Drochtersen schon einmal nicht. Die Partie endete übrigens unentschieden mit 1:1.