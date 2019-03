Hoeneß über Fehler und einstige Feinde

Uli Hoeneß (r.) ist Präsident des FC Bayern München

Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hat in seiner langen Karriere als Verantwortlicher beim deutschen Fußball-Rekordmeister vieles erlebt. Nun hat der heute 67-Jährige auf eigene Fehler und ehemalige Feindschaften zurückgeblickt.

"Wenn einer behauptet, er habe nie Fehler gemacht, ist er ein arroganter Kerl", erklärte Uli Hoeneß im Interview mit dem Bayern-Magazin "51".

Sein größter Fehler sei die Entlassung von Jupp Heynckes im Jahr 1991 gewesen. "Jupp zu entlassen, war eine Entscheidung gegen mein Bauchgefühl. Ich wusste, es ist ein Fehler, aber ich war nicht stark genug, um mich gegen die Strömungen gegen Jupp zu wehren."

Die Münchner holten daraufhin Sören Lerby, der bis heute mit Hoeneß sehr gut befreundet sei: "Und dennoch merkte ich bei seiner ersten Mannschaftssitzung, dass seine Verpflichtung ein Schuss in den Ofen war." Die Zusammenarbeit sei ein "Drama" gewesen, so Hoeneß im Rückblick.

Deisler-Erkrankung schockte Uli Hoeneß

Gleichzeitig sprach Hoeneß über große Herausforderungen, die den Bayern-Macher in den vergangenen Jahren begleitet haben. Das frühe Karriereende des an Depressionen erkrankten Sebastian Deisler sei dabei für Hoeneß eine der "schwersten Situationen" gewesen.

"Ich weiß es wie heute: Wintertrainingslager in Dubai. Jeden Abend gegen 22:30 Uhr klingelte mein Handy, am anderen Ende der Leitung Sebastian: 'Herr Hoeneß, ich kann nicht mehr.'", erinnerte sich der Aufsichtsratsvorsitzende. "Nächtelang" habe er zusammen mit Deisler zusammengesessen, als dieser schließlich sein Karriereende bekannt gab, habe sich Hoeneß "so ohnmächtig" gefühlt: "Ich war ganz am Ende."

Der Bayern-Boss habe stets versucht zu helfen, "umso schmerzhafter ist es, wenn es nicht reicht. Ich denke oft an ihn und hoffe, dass es ihm gut geht." Dennoch steht noch heute für Uli Hoeneß fest: "Bei mir ist es nun mal so, dass ich, wenn mich ein Spieler nachts um zwei Uhr wegen eines Problems anruft, nicht frage 'Wieso und warum?', sondern: 'Wo bist du?'"

Bayern-Boss Hoeneß: Klubs im Osten "stehen Schlange"

Außerhalb seines Wirkens beim FC Bayern erkennt Hoeneß derweil eine große Entwicklung. Mittlerweile, so der gebürtige Ulmer, habe er keine "richtigen Feinde" in der Bundesliga, "früher war das anders".

"Da kannten mich die anderen nicht und sagten, jetzt kommt der Hoeneß mit dem Geldkoffer und nimmt uns die Spieler weg", so Hoeneß weiter: "Inzwischen haben wir mit etlichen Benefizspielen und Aktionen ja die halbe Liga vor dem Ruin gerettet im Laufe der Jahrzehnte." Vor allem einige Klubs aus dem Osten "stehen fast alle Schlange".

Heutzutage sei er gar bei den Fans von Werder Bremen ein gefragter Mann, der Autogramme schreibt - obgleich "zu Zeiten etwa eines Willi Lemke in Bremen" rund "40.000 Fans bei Auswärtsspielen 'Hoeneß, du Arschloch'" riefen: "Die Leute haben sich irgendwann hinterfragt: Ist der eigentlich so ein Arsch, wie wir immer geglaubt haben? Und sie haben für sich entschieden: Nein, ist er nicht."