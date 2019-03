Darmstadt verpasst Heimsieg gegen Regensburg

Nach 90 Minuten behalten wir einen Punkt am Bölle. Mehr als eine Stunde lang beherrschten die #Lilien Ball und Gegner, dann trafen die Gäste aus dem Nichts zum Ausgleich. In der Schlussphase konnte dann keines der beiden Teams die Partie noch an sich reißen. #D98SSV pic.twitter.com/v0kcP2DINg