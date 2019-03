Saison-Aus für Bayer-Ass Bellarabi

Karim Bellarabi fällt bei Bayer Leverkusen aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Kampf um einen Europacupplatz bis zum Saisonende auf Offensivspieler Karim Bellarabi verzichten.

Der Ex-Nationalspieler erlitt am Freitag beim 1:4 bei der TSG Hoffenheim eine Muskel-Sehnen-Verletzung der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein.

Eine Operation ist zwar nach Angaben des Werksklubs nicht notwendig, aber der 28-Jährige werde in dieser Saison aufgrund der Schwere der Blessur nicht mehr zum Einsatz kommen.

Kapitän Lars Bender, der in Sinsheim ebenfalls vor der Pause verletzt vom Feld musste, erlitt eine kleine Verletzung der vorderen Oberschenkelmuskulatur im linken Bein. Der Abwehrspieler steht Bayer damit im kommenden Heimspiel gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. Bellarabi war in Sinsheim am Freitag in der 26., Lars Bender in der 36. Minute ausgewechselt worden.