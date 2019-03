Veton Berisha verlässt Rapid Wien

Veton Berisha macht den Abflug und wechselt von Rapid zu Brann Bergen

Rapid Wien verkauft Veton Berisha mit sofortiger Wirkung an den norwegischen Traditionsverein Brann Bergen.

Der SK Rapid trennt sich zum Auftakt der Qualifikationsgruppe von Offensivspieler Veton Berisha. Der Norweger kehrt in seine Heimat zurück und wechselt zu Brann Bergen. Aufgrund der Ganzjahresmeisterschaft schließt das Transferfenster in Norwegen erst am Sonntag.

"Wir haben Veton Berisha, der sich bei uns stets wie ein echtes Vorbild auf und abseits des Platzes verhalten hat, in den letzten Wochen signalisiert, dass wir keine Verlängerung seines Kontraktes anstreben. Daraufhin haben sich einige Interessenten für eine Verpflichtung gemeldet und konnten wir uns nun mit Brann Bergen über die Ablösemodalitäten, über die wir Stillschweigen vereinbart haben, einigen", erklärt SCR-Sportchef Fredy Bickel per Aussendung.

red