Fanboykott und Schwab ohne Block-Schleife

Der Block West blieb gegen die Admira in Hälfte eins weitgehend leer

Rapid Wien startet gegen die Admira erfolgreich in die Qualifikationsgruppe, alles im Lot ist bei den Hütteldorfern aber noch lange nicht.

Neben der über weite Strecken guten Leistung der Spieler sorgte bei Rapids erfolgreichem Start in die Qualifikationsgruppe auch der harte Kern der Fans für Gesprächsstoff. Aus Frust über das enttäuschende Abschneiden im Grunddurchgang der Bundesliga, das der Mannschaft das Antreten im unteren Playoff beschert hatte, blieb der Block West im Heimspiel gegen die Admira während der ersten Hälfte fast völlig leer.

Zur Pause fand sich die organisierte Hütteldorfer Fanszene dann auf der Stehplatztribüne ein und begrüßte die Mannschaft mit einem Transparent mit den Worten: "Na dann helfen wir euch halt mal wieder..."

⏱FT‘ Souveräner 3:0 Heimerfolg. So kann es weitergehen 💪!

ℹ️ SCR 3:0 ADM | #SCRADM #SCR2019

📸 Red Ring Shot pic.twitter.com/aYOR40aKyf — SK Rapid Wien (@skrapid) 30. März 2019

Torhüter Richard Strebinger ließ der Boykott der Anhänger kalt: "Es war halt ruhiger im Stadion, aber wir haben trotzdem ein Tor geschossen und sind in Führung gegangen", erinnerte der 26-Jährige nach dem Spiel in der Mixd Zone an die grün-weiße Pauseführung. "Im Endefekt hat man gesehen, uns hat das eigentlich nicht berührt. Sie entscheiden, was sie entscheiden - wir entscheiden ja auch auf dem Platz, was wir für Bälle spielen."

Die zwei Rapid-Tore nach der Pause hatten laut Strebinger "nichts mit den Fans zu tun, sondern wir haben einfach das besser umgesetzt, was wir in der Halbzeit besprochen hatten".

Darum spielte Schwab ohne Block-West-Schleife

Auf Kapitän Stefan Schwab hatte der Unmut der Anhänger zumindest textiltechnisch einen Einfluss. Der Mittelfeldspieler trug am Samstagnachmittag nicht die übliche Kapitänsschleife des Fanblocks, nach der Partie klärte er auf: "Das ist die Schleife vom Block West und sie sind der Meinung, dass wir als Mannschaft jetzt nicht mit dieser Schleife spielen sollen, weil wir nicht im oberen Playoff sind."

Mit einem Gegner aus der Meistergruppe bekommt es Rapid im nächsten Pflichtspiel dennoch zu tun. Im Halbfinale des ÖFB-Cups gastieren die Hütteldorfer am Mittwochabend (20:30 Uhr) beim LASK.

David Mayr, Johannes Sturm