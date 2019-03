Liverpool gewinnt dramatisches Topspiel gegen Tottenham

FC Liverpool nach Sieg gegen Tottenham wieder Tabellenführer

Der englische Fußball-Traditionsklub FC Liverpool hat sich wieder an die Tabellenspitze in der Premier League gesetzt.

Die Reds um Teammanager Jürgen Klopp gewannen am 32. Spieltag im Topspiel gegen Tottenham Hotspur dramatisch mit 2:1 (1:0) und zogen mit 79 Punkten wieder an Manchester City (77) vorbei, das am Samstag 2:0 (2:0) beim FC Fulham gesiegt hatte. Allerdings hat City noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

"Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Es wird schwer, aber lasst es uns genießen und einfach weitermachen", sagte Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk der "BBC".

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino köpfte die seit elf Ligaspielen ungeschlagenen Liverpooler nach einer Flanke von Verteidiger Andrew Robertson in der 16. Minute in Führung, Lucas (70.) traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Kapitän Harry Kane zum Ausgleich für die Spurs.

Tottenhams Verteidiger Toby Alderweireld (90.) fälschte einen Kopfball von Mohamed Salah unglücklich ab und besiegelte die Niederlage der Spurs.

Der FC Chelsea hat unterdessen nach zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg gefeiert.

Die von Teammanager Maurizio Sarri trainierten Londoner gewannen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf 2:1 (0:0) bei Abstiegskandidat Cardiff City und stehen mit 60 Punkten weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz, Cardiff (28) belegt Rang 16.