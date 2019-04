Gnabry sendet Kampfansage an den BVB

Serge Gnabry will mit dem FC Bayern gegen BVB gewinnen

Der Countdown läuft: Am Samstag (18:30 Uhr) kommt es in der Münchner Allianz Arena zum vermeintlich vorentscheidenden Duell um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Vor dem Liga-Gipfel schickte Serge Gnabry vorsorglich schon mal eine Ansage an den BVB.

"Wir sehen dem Spiel positiv entgegen", sagte Gnabry im Gespräch mit "bundesliga.com". Die neun Punkte, die der FC Bayern in den letzten Wochen auf den BVB aufholte, haben für den Stimmungswechsel gesorgt, begründete der Nationalspieler.

"Wir sind gerade sehr selbstbewusst, sie sind dagegen schon ein paar Mal ausgerutscht. Für beide Mannschaften geht es um viel. Wir wollen rausgehen und ihnen zeigen, dass wir in diesem Jahr Meister werden wollen", schickte der 23-Jährige eine Ansage nach Dortmund.

Der BVB sei "die andere Mannschaft" in Deutschland neben dem FC Bayern, zollte Gnabry dem kommenden Liga-Gegner Respekt. "Es ist das größte Spiel der Saison. Wir haben in Dortmund verloren, aber jetzt haben wir den Heimvorteil. [...] Die Chance zurückzuschlagen, ist für uns eine große". sagte Gnabry.

Nachdem BVB-Youngster Jadon Sancho erklärt hatte, der 3:2-Hinspielsieg sei sein persönliches Highlight in dieser Saison gewesen, konterte der Bayern-Star: "Diesmal wird es anders herum sein. Wir werden es nach dem Spiel sehen, aber ich bin guter Dinge. Wir haben gerade einen guten Lauf und in den letzten Spielen sehr viele Tore geschossen. Unser Selbstbewusstsein ist groß und ich denke, dass wir gewinnen."

Gnabry hat am FC Bayern gezweifelt

Was ihn für das Spitzenspiel so zuversichtlich stimmt? "Wir haben zuletzt vier Spiele gehabt, in denen wir fünf oder mehr Tore geschossen haben. Wir wissen, dass wir treffen können. Wir haben einen Neun-Punkte-Rückstand aufgeholt, woran viele Leute gezweifelt haben, auch ich, um ehrlich zu sein. Zu wissen, dass wir die Meisterschaft am Wochenende mit einem Sieg gegen Dortmund entscheiden können, ist entscheidend für uns."

Sein persönliches Ziel für den Rest der Saison sei es vor allem, fit und gesund zu bleiben. "Damit ich alle Spiele spielen kann. Ich will noch mehr zeigen und versuchen, mich weiter zu verbessern. Ich will mehr Tore erzielen und sicherstellen, dass wir unsere Spiele gewinnen", so Gnabry.