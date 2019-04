Saisonende für SKN-Spieler Fountas

Taxi Fountas (r.) wird dem SKN St. Pölten bis Saisonende fehlen

Der SKN St. Pölten muss in den restlichen Spielen der Meistergruppe auf Offensivmann Taxiarchis Fountas verzichten. Der Grieche fällt wegen einer Schulterverletzung bis Saisonende aus.

Der 1:0-Auswärtssieg bei Sturm Graz am Sonntag hat für den SKN St. Pölten einen bitteren Nachgeschmack. Offensivspieler Taxiarchis Fountas zog sich während der Partie in der Merkur-Arena eine Schultereckgelenksverrenkung zu und wird damit bis Saisonende ausfallen. Das gaben die Niederösterreicher am Montag bekannt.

Der 23-Jährige bestritt in der aktuellen Spielzeit 22 Pflichtspiele für den SKN und erzielte vier Tore.

Bittere Nachricht aus unserer medizinischen Abteilung - Taxiarchis #Fountas zog sich im gestrigen Spiel gegen den @SKSturm eine Schultereckgelenksverrenkung zu und fällt damit bis zum Saisonende aus 😢



Gute Besserung, Taxi! #OneVision #weareone pic.twitter.com/J48OLgL5W0 — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 1. April 2019

red