Pentke verlässt Regensburg am Saisonende

Philipp Pentke hat sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags entschieden

Torhüter Philipp Pentke wird den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg am Saisonende verlassen. Dies teilte der Verein am Montag mit.

Der 33-Jährige hatte sich aus privaten Gründen gegen die vom Verein angebotene Verlängerung seines auslaufenden Vertrags entschieden.

"Die Entscheidung ist mir absolut nicht leicht gefallen, weil hier beim Jahn in den vergangenen Jahren etwas Großartiges entstanden ist", sagte Pentke, der bislang in 134 Pflichtspielen im Tor der Regensburger stand: "Ich habe mich aber letztlich dazu entschlossen in der nächsten Saison nicht mehr beim SSV Jahn zu spielen, weil ich einen neuen Grundstein für meine private Zukunft legen möchte."