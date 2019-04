Medien: Bayern verstärkt Bemühungen um Ajax-Star Ziyech

Hakim Ziyech soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit 14 Toren und elf Vorlagen in der Liga gehört Hakim Ziyech zu den absoluten Leistungsträgern bei Ajax Amsterdam. Ein Umstand, der bereits Borussia Dortmund auf den 25-Jährigen aufmerksam gemacht haben soll. Eine heiße Spur führt nun aber zum FC Bayern.

So soll der deutsche Rekordmeister seine Bemühungen um Ziyech zuletzt verstärkt haben, berichtet die spanische Zeitung "Sport". Demnach hat der FC Bayern sogar schon Kontakt zu Ajax aufgenommen, um die Möglichkeit eines Deals auszuloten. Im Raum steht ein Transfer für rund 35 Millionen Euro.

Ziyech, der in den Niederlanden geboren wurde, international allerdings die Schuhe für Marokko schnürt, verbrachte seine gesamte bisherige Karriere in der Eredivisie. Für den sc Heerenveen und Ajax bestritt er 189 Erstligaspiele. Dabei gelangen Ziyech 71 Tore. Der Vertrag des 26-Jährigen in Amsterdam endet im Sommer 2021.

Ziyech spielt seit 2016 für Ajax und überzeugt seither als technisch starker Kreativkopf mit Blick für den Nebenmann. Sein Arbeitsnachweis: Im Vorjahr wurde er in den Niederlanden zum "Spieler der Saison" gewählt.

De Ligt will zu Barca - Bayern-Interesse erkaltet

Schlechte Chancen haben die Bayern hingegen wohl im Werben um Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt. Der 19-jährige Verteidiger bevorzugt offenbar einen Wechsel zum FC Barcelona. Infolgedessen soll das Interesse der Münchner erkaltet sein.

"Er würde gerne nach Barcelona gehen", bestätigte Ajax-Keeper Andre Onana unlängst gegenüber "Mundo Deportivo".

Barca hatte sich im Winter bereits die Dienste eines weiteren Ajax-Youngsters gesichert. Frenkie de Jong kickt ab dem Sommer für die Katalanen. Kostenpunkt: 75 Millionen Euro.