Bundesliga-Duo heiß auf Zweitliga-Knipser

Robert Glatzel steht sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei Werder Bremen auf dem Zettel

Robert Glatzel ist Mittelstürmer, 1,93-Meter groß, torgefährlich und hat mit seinen Leistungen der letzten Monate offenbar eine Reihe von Fußball-Bundesligisten überzeugt. Der Angreifer des 1. FC Heidenheim ist vor dem Duell im DFB-Pokal gegen den FC Bayern in aller Munde und wird gleich von drei Klubs gejagt.

Laut "Bild" hat allen voran der VfB Stuttgart großes Interesse am 25-Jährigen. Das hat die Boulevard-Zeitung aus dem Umfeld in seiner Heimat erfahren.

Nachdem im Winter die Transfers von Dominic Solanke vom FC Bournemoth und Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf) gescheitert waren, haben sich die Schwaben nun auf den Heidenheim-Stürmer als Alternative für Mario Gomez eingeschossen.

Glatzel war in dieser Saison in 21 Spielen bereits an 16 Toren beteiligt: 13 Mal als Torschütze, weitere dreimal als Vorlagengeber. Offensivpower, die dem VfB gut zu Gesicht stünde.

VfB Stuttgart im Duell mit Werder Bremen

Das Problem der Stuttgarter: Noch befindet sich der Klub mitten im Abstiegskampf. Das erschwert die Planungen für die kommende Saison in einem nicht unerheblichen Maße. Ein Angriff auf dem Transfermarkt wird warten müssen, bis die Zukunft des VfB geklärt ist.

Neben den Süddeutschen hat auch Werder Bremen Bedarf auf der Stürmer-Position, schließlich wird Claudio Pizarro im Sommer wohl in die verdiente Rente gehen. Mit Aron Jóhannsson hat ein weiterer Stürmer keine Zukunft mehr an der Weser. Deshalb sollen die Grün-Weißen Glatzel laut "Bild" schon einige Zeit lang beobachten.

Zuletzt wurde auch Eintracht Frankfurt als Abnehmer für den torgefährlichen Angreifer genannt. Die Offensivreihe der Hessen ist zur Zeit jedoch gut besetzt. Trotzdem könnte spätestens im Sommer Bewegung in die Sache kommen, wenn Top-Klubs bei Sébastian Haller und Co. anklopfen.