Matthäus nimmt den FC Bayern in die Pflicht

Lothar Matthäus rechnet mit einem dramatischen Topspiel

Am Samstag kommt es zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zum womöglich vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus nahm seinen ehemaligen Klub nun in die Pflicht.

"Nur ein Sieg der Borussen in München ist gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung im Titelkampf. Jedes andere Ergebnis hält die Meisterschaft spannend", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky".

Die Münchner stehen natürlich mehr unter Druck. "Denn für sie wäre eine Niederlage wohl nicht mehr aufzuholen. Bei einem Unentschieden oder einem Bayern-Sieg ist weiterhin alles offen", mutmaßte der 58-Jährige. Eine Pleite im Topspiel würde laut Matthäus außerdem für viel Unruhe bei den Bayern sorgen.

Dennoch sieht er die Münchner im Vorteil: "Wenn ich aber daran denke, was in so einer Woche in einer Bayern-Kabine für eine Stimmung herrscht, dann weiß ich: Das sind die Situationen, die ein Spieler des FC Bayern braucht, mag, anstachelt."

Die Bayern-Profis "wollen, kennen und lieben" eine solche Situation, so Matthäus. "Mit einem Sieg vor eigenem Publikum die Tabellenführung zurückzuerobern. Mehr Motivation geht nicht."

Um das letzte bisschen Motivation aus den Spielern herauszukitzeln, seien Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gefordert. Sie müssen Robert Lewandowski und Co. "auf den Punkt top vorbereitet auf den Rasen bringen", so Matthäus.

Für das Spitzenspiel erwartet der Fußball-Experte einen sehr offensiv geprägten Spielstil von beiden Mannschaften. "Ich glaube, das wird kein Taktieren und kein Rasen-Schach, sondern Vollgas-Fußball", erklärte Matthäus, der besondere Dramatik erwartet, denn: "der berühmte Bayern-Dusel war am letzten Spieltag der BVB-Dusel", stellte der 58-Jährige fest.