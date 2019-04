Watzke: Reus bleibt für immer beim BVB

Bleibt Marco Reus für immer beim BVB?

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rechnet mit einem Verbleib von Marco Reus bei Borussia Dortmund bis an dessen Karriere-Ende - und darüber hinaus.

"Das ist weder ein Wunsch noch ein Traum, sondern das wird so kommen", stellte der BVB-Boss gegenüber "Eurosport" klar. "Wir wären ja schön bescheuert!"

Reus sei "Kapitän - bei seiner Mannschaft. Borussia Dortmund ist für ihn mehr als nur ein Arbeitgeber. Er ist ein Dortmunder Junge. Du spürst, dass es sein Verein ist", sagte Watzke.

Denkbar sei zwar, dass Reus seine Karriere irgendwann in den USA ausklingen lässt. "Glaube ich aber nicht", schränkte Watzke ein. "Dass wir ihn in irgendeiner Form nach der Karriere beim BVB einbinden, wenn er das möchte, ist auch klar."

Reus, in der Jugend beim BVB noch aussortiert, war 2012 von Borussia Mönchengladbach zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Seitdem erzielte der inzwischen 29-Jährige 115 Treffer in 235 Pflichtspielen für die Borussia.

Watzke: Reus hat schon immer zu BVB-Coach Favre "aufgeschaut"

"Er hat diese Genialität, mit einer Aktion alles entscheiden zu können. Er hat in seiner Karriere 45 oder 50 Mal das 1:0 für den BVB geschossen - das sagt eigentlich schon alles aus", schwärmte Watzke von seinem Star.

Die Zusammenarbeit mit Trainer Lucien Favre ist dem Klub-Chef zufolge entscheidend dafür, dass sich Reus aktuell in der Form seines Lebens befindet. "Er ist jetzt in einem Alter, in dem er mehr Verantwortung übernimmt. Er ist jetzt Familienvater und hat bei uns den Trainer, zu dem er immer schon aufgeschaut hat. Er hat immer schon gesagt: 'Irgendwann müssen wir den Lucien Favre holen, weil der außergewöhnlich ist.' Diese ganze Konstellation ist für ihn gut."