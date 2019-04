Arjen Robben wagt nächsten Comeback-Versuch

Arjen Robben arbeitet an seinem Comeback

Seit Monaten wird Arjen Robben vom Verletzungspech verfolgt. Der Routinier des FC Bayern bestritt Ende November 2018 sein letztes Spiel für die Münchner. Nun wagt er einen neuen Versuch, um doch noch einmal für den Rekordmeister auflaufen zu können.

Am Montag arbeitete der Niederländer auf dem Nebenplatz an einem baldigen Comeback. Zusammen mit Reha-Coach Thomas Wilhelmi absolvierte er ein dosiertes Zirkeltraining. Auffällig war dabei, dass Robben bei den Übungen durch die Stangen kein Risiko einging. Ab und an fasste er sich an die rechte Wade, wo ihn seit Wochen ein Muskelfaserriss plagte.

Zuvor fiel der 35-Jährige etwa durch eine Reizung am Oberschenkel aus, die offenbar durch zwei eitrige Zähne verursacht wurde. Dass Robben alsbald zurück im Kader der Münchner steht, ist jedoch fraglich. Im Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch (18:30 Uhr) fehlt der Außenstürmer in jedem Fall, so Trainer Niko Kovac.

Auch im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18:30 Uhr) wird Robben noch keine Rolle spielen können.

Unterdessen ist die sportliche Zukunft von Arjen Robben weiter ungewiss. Der Vertrag des Flügelspielers läuft nach zehn gemeinsamen Jahren in München im kommenden Sommer aus. Vereine aus seiner Heimat zeigten zuletzt mehrfach Interesse, auch ein Engagement in den USA soll im Raum stehen.