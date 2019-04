Paukenschlag: Hecking verlässt Gladbach

Dieter Hecking verlässt Borussia Mönchengladbach am Saisonende

Paukenschlag in der Fußball-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach und Dieter Hecking gehen getrennte Wege. Der 54-Jährige verlässt die Fohlen am Saisonende. Das gaben die Borussen am Dienstag bekannt.

Heckings Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2020 ausgelaufen. Kurios: Erst im vergangenen November erfolgte die Verlängerung um ein Jahr.

Hecking hat die Gladbacher Ende Dezember 2016 übernommen und bislang lediglich 30 von 92 Partien verloren (42 Siege, 20 Remis). Um 17 Uhr wollen die Verantwortlichen auf einer Pressekonferenz Stellung zu der Entscheidung nehmen.

📰 #DieFohlen werden die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018/19 hinaus nicht weiter fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen. pic.twitter.com/qMXIXPwAsG — Borussia (@borussia) 2. April 2019

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag kamen Hecking und Mönchengladbach mit 1:3 beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf unter die Räder. Die Fortunen reagierten auf die Meldung mit einem süffisanten Tweet. "Das wollten wir nicht", verkündeten die Düsseldorfer.

Nach dem SC Verl, dem VfB Lübeck, Alemannia Aachen, Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg war Gladbach Heckings siebte Trainerstation.

Wie es in Gladbach ab dem Sommer weitergeht, ist noch unklar. Zuletzt kursierten Gerüchte, die Elf vom Niederrhein strebe eine Verpflichtung von RB-Salzburg-Trainer Marco Rose an. Der 42-Jährige wird zudem beim VfL Wolfsburg gehandelt.