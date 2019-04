Reus über mögliches Karriereende in Dortmund

Marco Reus spielt eine herausragende Saison mit dem BVB

Nach der Geburt seiner Tochter blieb bei Fußball-Nationalspieler Marco Reus keine Zeit für einen Umtrunk mit den Teamkollegen bei Borussia Dortmund. Das will er noch nachholen - und dann doppelt feiern.

"Ich denke, im Sommer, wenn wir die Meisterschale hochgehalten haben, kann man nochmal feiern", sagte Reus dem TV-Sender "Sky Sport News". Spitzenreiter Dortmund gastiert am Samstag (ab 18:30 Uhr) im Gipfeltreffen beim FC Bayern München, mit einem Sieg könnte der BVB auf fünf Punkte davonziehen.

Mit strahlenden Augen sprach der frisch gebackene Vater über den zurückliegenden Samstag: "Es ist eine Sache, die man mit nichts auf der Welt vergleichen kann. Man ist quasi in seiner eigenen Welt und denkt jede Sekunde an die Kleine."

Reus betont: "Habe noch lange Vertrag"

Seine Zukunft sieht Reus auch weiter in Dortmund. "Es könnte gut möglich sein", dass er seine Karriere in Dortmund beende. "Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich habe noch lange Vertrag. Von daher spricht nichts dagegen", betonte der Stürmer.

Der 29-jährige Publikumslieblinge betonte einmal mehr, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit sei, im Trikot des BVB aufzulaufen: "Ja, natürlich! Es war immer ein Traum, in diesem Stadion und vor diesen Fans zu spielen, Erfolge zu feiern und Spiele zu gewinnen. Diese Momente werde ich jetzt auch nicht mehr allzu lange haben, weil ich auch schon ein gewisses Alter erreicht habe", so der Kapitän der Schwarz-Gelben, der seit 2012 bei der Dortmnunder Borussia unter Vertrag steht.

Vor allem die emotionale Verbindung zwischen Mannschaft und Publikum saugt der gebürtige Dortmunder weiterhin voll auf: "Je älter man wird, desto mehr genießt man auch. Von daher hoffe ich, dass ich dieses Gefühl noch lange, lange tragen kann und miterleben darf."