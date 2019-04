Mourinho über Bundesliga-Wechsel: "Warum nicht?!"

José Mourinho kann sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen

Rund vier Monate nach seiner Entlassung bei Manchester United ist Trainer José Mourinho bereit für eine neue Aufgabe. Der Portugiese, der zuletzt unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, erklärte nun, dass er sich auch einen Job in der Fußball-Bundesliga vorstellen kann.

Im Interview mit der portugiesischen Zeitung "Record" stellte José Mourinho einmal mehr klar, dass eine Rückkehr auf die große Bühne sein erklärtes Ziel ist. "Ich würde gerne einen dritten Champions-League-Titel mit einem dritten Klub gewinnen", sagte der 56-Jährige, der die Königsklasse in der Vergangenheit mit dem FC Porto (2004) und Inter Mailand (2010) gewann.

Ebenso wolle er "eine fünfte Meisterschaft" in einem anderen Land gewinnen - also nicht in England, Spanien, Italien oder Portugal. Offen bleiben demnach unter anderem die deutsche Bundesliga und die französische Ligue 1. Der Kreis der potenziellen Meister ist in diesen Ländern jedoch überschaubar. Infrage kämen wohl nur der FC Bayern, Borussia Dortmund oder aber Paris Saint-Germain.

Nachdem der "Special One" zuletzt vor allem mit einem Engagement beim Rekordmeister in Verbindung gebracht wurde, antwortete er auf die Frage, ob er sich ein Angebot aus der Bundesliga anhören würde: "Es ist ein Land, in dem ich noch nie gecoacht habe. Warum nicht?! Wir werden sehen."