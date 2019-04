Gala und Rekord! BVB-Leihgabe Isak schreibt Geschichte

Alexander Isak trifft in den Niederlanden weiter nach Belieben

BVB-Leihgabe Alexander Isak hat in den Niederlanden einmal mehr für Furore und im Trikot von Willem II für einen neuen Rekord gesorgt. Der Schwede avancierte beim nächsten Sieg des Eredivisie-Klubs erneut zum Matchwinner.

Mit 4:3 setzte sich Willem II am Dienstag im Auswärtsspiel bei Heracles Almelo durch. Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging in der spektakulären Partie an Alexander Isak, der bis zum Saisonende vom BVB an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen ist.

Kurz vor der Pause traf Isak zunächst zum 1:0, elf Minuten nach Wiederanpfiff legte der 19-Jährige das 2:0 nach. Wiederum nur acht Minuten später legte Isak das 3:0 durch VfL-Bochum-Leihgabe Evangelos Pavlidis auf. Kurz vor Schluss bereitete der Stürmer dann auch noch das zwischenzeitliche 4:2 durch Marios Vrousai vor. Mit vier Scorerpunkten in einer Partie stellte Isak einen neuen persönlichen Rekord auf.

Mit zehn Treffern in den ersten zehn Spielen trug sich Isak zudem in die Vereinsgeschichte von Willem II ein. Noch nie traf ein Neuzugang in seinen ersten zehn Spielen so oft. Mit einer Trefferquote von einem Tor pro Partie liegt der Schwede in dieser Kategorie sogar ligaweit auf Platz eins.