Guerreiro hatte nach BVB-Wechsel "Bedenken"

Guerreiro stand zu Beginn seiner Zeit beim BVB oftmals im Regen

Raphael Guerreiro zählt mittlerweile zu einer festen Größe im Kader von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund. Zu Beginn seines Engagements beim BVB hatte der portugiesische Nationalspieler jedoch erhebliche Probleme.

"Man sollte nicht vergessen, wie schwer es für mich war, als ich ankam", blickte Guerreiro Interview mit Journalist Sven Goldmann auf "bvb.de" zurück. Für zwölf Millionen Euro wechselte Guerreiro im Sommer 2016 vom FC Lorient, obendrein als frischgebackener Europameister, zum Revierklub. Dort benötigte er aber eine gewisse Eingewöhnungszeit.

Das Team des BVB sei damals längst nicht so international gewesen wie heutzutage, so der Linksfuß: "Ich hatte in den ersten Monaten echte Probleme und hatte auch meine Bedenken. Nicht so sehr auf dem Rasen, sondern eher abseits davon."

Mittlerweile sei die Integration in die Mannschaft "viel einfacher" für den 32-fachen Nationalspieler Portugals, "weil das Team viel internationaler ist". Die Atmosphäre beim BVB sei "herausragend", Guerreiro habe viele "Top-Momente mit den Kollegen" und fühle sich "rundum glücklich". Dies habe natürlich auch mit dem Erfolg der Schwarzgelben in dieser Spielzeit zu tun.

BVB-Allrounder Guerreiro über seine Verletzungen

Gleichzeitig sieht sich Raphael Guerreiro im Vergleich zu seinen Anfängen beim BVB stark verbessert. "Ich denke nicht, dass ich noch auf dem Level von 2016 spiele, ich fühle mich zurzeit noch besser. Ich habe verstanden, wie ich meinem Team auf dem Rasen helfen kann." Der 25-Jährige habe sich "noch nie so gut in der gesamten Karriere" gefühlt.

Aufgrund zahlreicher muskulärer Verletzungen konnte Guerreiro seine Qualität jedoch nicht immer zeigen. Er habe in den letzten Monaten jedoch an seinem "Lifestyle" gearbeitet, um Ausfällen entgegenzuwirken. "Einmal in der Woche kommt ein Therapeut zu mir nach Hause und arbeitet mit mir an meinen Muskeln. Das hilft mir sehr, nach den Spielen zu regenerieren."

Außerdem habe er seine Ernährung umgestellt. "Ohne großartig ins Detail gehen zu wollen, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass meine Essgewohnheiten nicht immer ideal waren." Durch die Umstellung habe er nun mehr Vertrauen in den eigenen Körper: "Es ist bei einer Muskelverletzung auch schwer, mental damit umzugehen", man fühle sich "hilflos".

Nach dem intensiven Training unter Lucien Favre fühle er sich aber mittlerweile stärker und könne "ohne Probleme" mehrere Spiele in einer Woche bestreiten.