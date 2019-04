Sorgen um Pelé: Brasilien-Legende im Krankenhaus

Brasiliens Legende Pelé im Krankenhaus untersucht

Sorge um Pelé: Die brasilianische Fußball-Legende ist in Paris in einem Krankenhaus ausgiebig untersucht worden. Nach Angaben aus seinem Umfeld soll es sich um eine Vorsichtsmaßnahme in Folge einer Infektion handeln. Der 78-Jährige habe über "leichtes Fieber" geklagt, ihm gehe es aber "gut".

Pelé war zur PR-Zwecken in der französischen Hauptstadt, kurz vor der geplanten Rückreise wurde er dann ins Krankenhaus gebracht. Am Mittwochnachmittag blieb er nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur "AFP" zunächst in der Klinik.