Bericht: BVB nimmt wechselwilligen Nico Schulz ins Visier

Bald im Trikot des BVB? Nationalspieler Nico Schulz

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar bei der direkten Konkurrenz fündig geworden. Offenbar will der BVB Nico Schulz von der TSG Hoffenheim verpflichten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, haben bereits Gespräche zwischen den Verantwortlichen des Revierklubs und dem Nationalspieler stattgefunden.

Schulz soll dabei durchaus Interesse an einem Wechsel signalisiert haben. Um seine Karriere weiter voranzutreiben, will der 26-Jährige dauerhaft in der Champions League spielen. Das ist mit Hoffenheim, das aktuell nur auf Platz neun der Bundesliga-Tabelle liegt, alles andere als garantiert. Ein weiterer Grund für seinen Wechselwunsch sei der Abgang von seinem Förderer Julian Nagelsmann.

Schulz' Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2021. Erst im Dezember hatte man das Arbeitspapier verlängert, als Hoffenheim eine einseitige Option zog und den ursprünglich bis 2020 laufenden Vertrag um ein Jahr ausdehnte. Ein Wechsel von Schulz wäre für den BVB also wohl ein teures Unterfangen.

Zur neuen Saison will die Borussia unbedingt einen neuen Mann für die defensive linke Außenposition verpflichten. Der einzige etatmäßige Linksverteidiger Marcel Schmelzer spielt unter Trainer Lucien Favre keine Rolle mehr.