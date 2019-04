Kovac kritisiert desolate Abwehr-Leistung: "Das geht nicht"

Niko Kovac kritisierte die Abwehrleistung seiner Mannschaft

Am zweiten Spieltag des DFB-Pokal-Viertelfinals setzte sich der FC Bayern spektakulär mit 5:4 gegen den 1. FC Heidenheim durch. Der FC Schalke 04 musste sich gegen Werder Bremen mit 0:0 geschlagen geben. Die Stimmen zu den Spielen.

Bayern München - 1. FC Heidenheim 5:4

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Es war ein wildes Spiel, ein offenes Spiel. Zum Schluss hatten wir das Quäntchen Glück. Die Rote Karte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was mich dann absolut ärgert ist, dass man das 4:2 nicht verwalten kann und wir uns in Schwierigkeiten bringen. Es war ein wildes, ein offenes Spiel, was ich in der Form nicht mag. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Du kannst nicht vier Gegentreffer kassieren. Bei allem Respekt vor Heidenheim. Das geht nicht."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben sicherlich nicht gut agiert nach dem Platzverweis. Wir haben uns in der Kabine nochmal neu sortiert und haben bis zum 4:2 in Unterzahl eine sehr gute Leistung gezeigt. Dass das nochmal kippt muss man erstmal verdauen. Wichtig ist, dass man gesehen hat, dass der FC Bayern noch da ist. Auch wenn es gegen Heidenheim war, die das wirklich gut gemacht haben. Aber wir sind nun eine Runde weiter und jetzt müssen wir dieses moralische Plus, dass wir uns vielleicht doch noch erarbeitet haben, jetzt nutzen für die nächsten Tage. Wir den Arsch zusammenkneifen und die Dortmunder hier richtig unter Druck setzen und gewinnen."

Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim): "Wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass neun Tore fallen, wäre wohl niemand auf ein 5:4 gekommen. Natürlich sind wir stolz auf diese Leistung. Wenn es 5:4 für uns ausgeht, darf sich auch niemand beschweren. Aber so hat Bayern seine Klasse ausgespielt. Das müssen wir akzptieren. Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir so ein wildes Spiel bekommen. Dass wir es schaffen, über Leidenschaft und unheimliche Arbeit in der Defensive das Spiel offen zu halten. Schade, dass wir dann relativ einfach in Rückstand geraten sind."

Schalke 04 - Werder Bremen 0:2

Huub Stevens (Trainer Schalke 04): "Das ist ärgerlich. Wir haben ein ordentliches Spiel gespielt, aber Fehler gemacht. Davon profitieren gute Mannschaften, und Bremen ist eine gute Mannschaft. Wir haben die Probleme, und wir müssen damit leben. Die Mannschaft ist richtig geknickt. Sie hat alles versucht, sich aber nicht belohnt. Wir haben Fehler produziert, die uns so nicht passieren dürfen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Schalke hat sehr gut verteidigt. Deshalb kamen wir nur schwer ins Spiel. Es war ein hartes Stück Arbeit. Es war kein Hurra-Sieg, aber ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft."

Max Kruse (Werder Bremen): "Wir sind natürlich sehr froh, dass wir den Einzug ins Halbfinale geschafft haben. Das hatten wir uns vorgenommen. Das gute Spiel habe ich von uns nicht gesehen, aber wir haben eine Qualität im Moment, die es uns erlaubt, auch solche Partien zu gewinnen. Wir haben noch ein Spiel vor der Brust, um unseren Traum zu leben."