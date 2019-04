"Hätte ihm davon abgeraten": Boateng in der Kritik

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamdizic kritisiert Boatengs Party-Pläne

Innenverteidiger Jérôme Boateng vom FC Bayern hat eine große Party im Münchner Klub "P1" geplant. Pikant: Die Feier findet direkt nach dem Spitzenspiel gegen den BVB am Samstag statt. Von FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gab es nun kritische Worte.

"Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel machen, aber wenn man mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten", erklärte Salihamidzic in der Mixed Zone nach dem turbulenten Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim (5:4) am Mittwochabend.

Der 42-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge "keine Ahnung von der Party", er wolle sich auch nicht in das Privatleben der Spieler einmischen. Dennoch: "Als Spieler würde ich das aber nicht machen. Besonders, wenn es so ein Spiel ist."

Schließlich besteht die Sorge, dass die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zu sehr von dem wohl wichtigsten Spiel der Saison ablenken. "Wir sollten uns alle auf den Fußball konzentrieren", unterstrich "Brazzo" die Bedeutung der Partie am Samstag. Vor dem Duell hat der FC Bayern zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund.

Unter dem Namen "Boa Club X P1" lädt der 30 Jahre alte Bayern-Verteidiger nur wenige Stunden nach dem Aufeinandertreffen in die Münchner Nobeldiskothek.

"Ich habe immer ein Team um mich herum, meine Familie, meine Mannschaft, meine Freunde und Bekannte, all jene Menschen, die mich unterstützen – eben einen Club, der mit mir durch dick und dünn geht. Der Siege feiert und Niederlagen betrauert. Diesen Club will ich um mich versammeln", kündigte der Innenverteidiger die Veranstaltung an: "Für all diese Menschen schmeiße ich eine Party."