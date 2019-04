Stevens degradiert Verteidiger Mendyl zur U23

Hamza Mendyl trainiert für die Zweitvertretung des FC Schalke 04

Nach dem Pokal-Aus setzt Fußball-Bundesligist Schalke 04 alles daran, die verkorkste Saison irgendwie noch zu retten. S04-Trainer Huub Stevens verzichtet in den letzten Spielen dabei freiwillig auf Hamza Mendyl.

Der Schalker Coach degradierte den Linksverteidiger in die U23-Auswahl der Knappen. Am Donnerstagmorgen nahm er dort am Trainingsbetrieb teil. Ein Grund für diese Maßnahme lieferte Stevens nicht, über eine disziplinarische Verfehlung ist nichts bekannt.

Sportlich konnte der 21-Jährige in der laufenden Spielzeit nicht überzeugen. Neun Einsätze machte Mendyl in der Liga, zuletzt spielte er bei der herben 0:4-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf Anfang März.

Ebenfalls in der Oberliga-Mannschaft der Königsblauen trainiert Nabil Bentaleb, der hingegen nach dem Spiel gegen RB Leipzig (0:1) aus dem Kader verbannt wurde. Der zu dem Zeitpunkt noch verletzte Algerier fehlte unentschuldigt im Stadion. Wenig später löste der Mittelfeldspieler die Gründe für das Fehlen selbst auf: Bentaleb wurde Vater von Zwillingen, hatte dies dem Klub jedoch nicht mitgeteilt.

Am vergangenen Wochenende stand derweil mit Youngster Rabbi Matondo ein weiterer Schalker Profi für die U23 auf dem Rasen. Beim 2:0-Sieg gegen den FC Brünninghausen stand der Brite 90 Minuten auf dem Feld.