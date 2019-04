Kinsombi-Wechsel zum HSV steht unmittelbar bevor

David Kinsombi jubelt bald wohl für den HSV

Der Transfer von David Kinsombi zum Hamburger SV nimmt immer konkretere Formen an. Der Innenverteidiger wird voraussichtlich im kommenden Sommer zum einstigen Bundesliga-Dino wechseln.

Die "Kieler Nachrichten" zitierten am Donnerstag den Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth von Holstein Kiel, wo Kinsombi momentan unter Vertrag steht und die Mannschaft sogar als Kapitän auf das Feld führt.

"Wir sind dazu mit dem HSV in finalen Gesprächen. Dennoch gehört zu einem Transfer eine verbindliche Vereinbarung. Die besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht", klärte der Kieler Geschäftsführer auf. Schon zuvor hatte Wohlgemuth das Hamburger Interesse am 23-Jährigen bestätigt.

Einer Meldung der "Bild" zufolge kassieren die Störche im Falle eines Verkaufs stolze drei Millionen Euro für den Defensivmann, der in der laufenden Saison 18 Spiele für Kiel in der 2. Bundesliga bestritten hat. Der einstige deutsche U-Nationalspieler besitzt in Kiel derzeit noch ein Arbeitspapier bis 2021.

Bei den Rothosen könnte Kinsombi die Lücke füllen, die durch den bevorstehenden Abgang von Orel Mangala entsteht. Der Leihspieler kehrt im Sommer nach derzeitigem Stand zum VfB Stuttgart zurück.