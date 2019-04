United-Umbruch: Solskjaer-Pläne betreffen Bayern und BVB

Ole Gunnar Solskjaer will den Kader von Manchester United verstärken

Ole Gunnar Solskjaer, als Kurzzeitarbeiter nach der Entlassung von José Mourinho bei Manchester United als Teammanager verpflichtet, hat längst einen Vertrag über das Saisonende hinaus erhalten. In der Sommerpause will er die Mannschaft umkrempeln. Seine Pläne kreuzen sich vor allem mit denen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern.

Seit mehreren Monaten buhlt der englische Rekordmeister um die Dienste von Jadon Sancho vom BVB. Die Red Devils sind englischen Berichten zufolge bereit, umgerechnet rund 115 Millionen Euro für den Youngster auf den Tisch zu legen. Wie der "Mirror" nun berichtet, wurde die Personalie von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer zur höchsten Priorität im Sommer erklärt.

Der Norweger erhofft sich mit der Verpflichtung des Nationalspielers, den Kader zu verjüngen und das Angriffsspiel weniger ausrechenbar zu machen.

Ein Wechsel im Sommer dürfte trotz der beeindruckenden Offerte nicht zustande kommen: Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc wurde zuletzt nicht müde zu betonen, dass Jadon Sancho mindestens noch in der kommenden Spielzeit für die Schwarzgelben auflaufen werde.

ManUnited auch an Bayern-Ziel Hudson-Odoi dran

Zweiter Wunschspieler des einstigen Mittelstürmers ist dem "Mirror" zufolge ausgerechnet Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, um dessen Dienste sich der FC Bayern bislang vergeblich bemüht hatte.

Im Winter scheiterte der deutsche Rekordmeister mit einem Angebot, ob die Blues eine Freigabe im Sommer geben, ist fraglich. Mittlerweile wurde auch der BVB mit dem 18-Jährigen in Verbindung gebracht.

Zuletzt betonten die Chelsea-Verantwortlichen gebetsmühlenartig, dass der Flügelstürmer einen neuen Vertrag unterzeichnen wird. Für Manchester United rückt Callum Hudson-Odoi dem Bericht zufolge vor allem dann weiter in den Fokus, sollten die Bemühungen um Sancho wirklich in einer Absage resultieren.

BVB-Flirt Wan-Bissaka soll United-Kader verjüngen

Unterdessen betrifft auch das dritte Transferziel der Red Devils die Pläne von Bundesligist Borussia Dortmund. Aaron Wan-Bissaka, der bei Crystal Palace als Außenverteidiger agiert, landete zuletzt auf dem Radar der Schwarzgelben. Nun soll Manchester United ebenfalls um die Dienste des 21-Jährigen buhlen.

Unter Solskjaer könnte Wan-Bissaka künftig in die Fußstapfen von Ashley Young und Antonio Valencia treten, die sich allmählich dem Karriereende nähern.

Nummer vier der Wunschliste ist laut "Mirror" Neapel-Star Kalidou Koulibaly, der schon im Januar mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wurde. Allerdings, so das Blatt weiter, müsse ManUnited im Poker um den Allrounder große Konkurrenz befürchten.