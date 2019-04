Watzke stellt klar: "Ich habe keinen Bock aufzuhören"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke blickt auch auf die Situation beim FC Bayern

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke plant anscheinend eine erneute Vertragsverlängerung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund.

"Ich habe nie gesagt, dass 2022 Schluss ist. Ich habe überhaupt keinen Bock aufzuhören, warum auch? Die Menschen werden immer älter - warum sollten sie sich immer früher aus dem Arbeitsleben verabschieden?", sagte der 59-Jährige im "Eurosport"-Interview.

Watzkes Vertrag endet am 31. Dezember 2022. "Ich glaube, dass ich diesen Job, vor allem mit dem Erfahrungsschatz, den ich dazugewonnen habe, besser machen kann als vor zehn Jahren. Davon bin ich überzeugt. Ich mache das schon 14 Jahre lang, und man schafft sich ein Netzwerk, das ist unbezahlbar", sagte Watzke und fügte an: "Natürlich ist irgendwann einmal auch Schluss. Aber wir müssen nicht jeden mit 60 oder 62 halbtot reden. Ich fühle mich topfit und habe null Komma null Ambitionen, über ein Ende nachzudenken."

Watzke kann Diskussion um Bayern-Umbruch nicht verstehen

Gleichzeitig blickte der BVB-Geschäftsführer auch zum Konkurrenten FC Bayern München. Dort bahnt sich in den nächsten Jahren ein Wechsel in der Führungsriege um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an.

"Diese Diskussion habe ich sowieso nicht verstanden", nur "weil es bei Bayer München mal gehakt hat", wurde vieles infrage gestellt: "Da ist noch keiner 70! Da wird jetzt so eine Jugend-Diskussion geführt, die ich nicht ganz verstehen kann."

Watzke ist der Meinung, dass man in einer solchen Position, die "aus Können und Erfahrung besteht", auch ein Netzwerk schaffe, das "unbezahlbar" sei.