Mandzukic verlängert bei Juventus

Mandzukic hat seinen Vertrag in Turin verlängert

Der ehemalige Bundesliga-Angreifer Mario Mandzukic hat seinen Vertrag beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der ursprüngliche Vertrag des kroatischen Vize-Weltmeisters wäre im Sommer 2020 ausgelaufen.

Mandzukic war im Juli 2015 von Atlético Madrid zu den Turinern gewechselt, er stand bislang in 159 Spielen für die Italiener auf dem Rasen. In dieser Saison kommt der 32-Jährige bisher bei 30 Einsätzen in Serie A und Champions League auf insgesamt neun Treffer.

In der Bundesliga war Mandzukic von 2010 bis 2012 für den VfL Wolfsburg am Ball. Im Anschluss trug er für zwei Jahre das Trikot von Bayern München und gewann mit dem deutschen Rekordmeister 2013 das Triple.