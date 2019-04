Effenberg kritisiert Transfer von Lucas Hernández

Stefan Effenberg äußert Kritik an der Transferpolitik des FC Bayern

Stefan Effenberg kann den 80-Millionen-Euro-Transfer von Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid zum deutschen Rekordmeister Bayern München nicht nachvollziehen.

"Beim Hernández-Transfer gibt es - wenn wir nur von der Transfersumme ausgehen - nur einen Gewinner. Das ist Atlético Madrid", schrieb der ehemalige Fußball-Nationalspieler in seiner "t-online"-Kolumne.

Effenberg räumte zwar ein, dass die Summe inzwischen "normal zu sein scheint", aber sie sei "einer der Gründe, warum die Fans oft schwer nachvollziehen können, was da vor sich geht". Wenn die Entwicklung so weitergehe, so Effenberg, "zahlen wir in fünf Jahren für einen Busfahrer fünf Millionen Euro".

Effenberg sieht den Umbruch in München mit "vielen Fragezeichen". Der FC Bayern, sagt der ehemalige Kapitän, "muss aufpassen". Er rechnet daher in den kommenden Jahren mit einem engen Zweikampf an der Spitze: "Dortmund wird sich als größter Bayern-Konkurrent etablieren".