Schalke-Schock! Saison-Aus für Mark Uth

Mark Uth wird dem FC Schalke 04 wohl länger fehlen

Kurz vor Ende der Pokal-Partie gegen Werder Bremen (0:2) blieb Mark Uth vom FC Schalke 04 verletzt am Boden liegen. Nun gab der Revierklub die Diagnose bekannt.

Der Stürmer zog sich eine Adduktorenverletzung zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Donnerstag. Am Freitag teilte Schalke mit: "Es sieht so aus, als ob Mark nicht mehr in dieser Saison spielen wird."

Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass Uth eine Pause von bis zu drei Monaten drohe.

Uth war im Sommer 2018 ablösefrei von 1899 Hoffenheim zu Schalke gewechselt, hatte die Erwartungen in seiner ersten Saison in Gelsenkirchen jedoch nicht erfüllen können. In 29 Pflichtspielen für die Königsblauen gelangen ihm lediglich vier Treffer.