Frankfurt auf Schalke ohne Haller und Gacinovic

Sébastien Haller fällt gegen Schalke 04 aus

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss den Kampf um die Champions League am Wochenende definitiv ohne die Offensivspieler Sébastien Haller und Mijat Gacinovic, eventuell sogar auch ohne Sebastian Rode bestreiten.

Haller (Bauchmuskel) und Gacinovic (Ferse) werden laut Trainer Adi Hütter für das Spiel am Samstag beim Abstiegskandidaten Schalke 04 (15:30 Uhr) ausfallen, bei Rode (Wade) "gehe ich davon aus, dass er nicht spielt".

Eine Entscheidung über den Einsatz des defensiven Mittelfeldspielers fällt kurzfristig. Hütter hofft, dass das Trio in der kommenden Woche für das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Benfica (Donnerstag/21:00 Uhr) wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird.

Ausgehend von der personellen Situation wird Hütter für die Partie auf Schalke auch die taktische Herangehensweise der in diesem Kalenderjahr (14 Pflichtspiele) unbesiegten Hessen wählen. "Es wird sicher kein Honiglecken sein", sagte Hütter, der den vierten Platz in der Tabellen verteidigen will.

Um die drei Punkte in Gelsenkirchen zu holen, "müssen wir aber wieder an unsere Leistungsgrenze gehen", sagte Hütter: "Schalke ist mit den Fans immer in der Lage, Druck aufzubauen. Aber wir werden auch zu unseren Möglichkeiten kommen."