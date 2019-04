Peter Bosz fordert Bayer-Sieg gegen RB Leipzig

Peter Bosz und Bayer Leverkusen sind zum Siegen verdammt

Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen sieht seine Mannschaft im Rennen um die Europapokalplätze unter Zugzwang. Für die Partie gegen den Tabellendritten RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) fordert der Niederländer nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge einen Sieg.

"Am Ende der Meisterschaft wird jedes Spiel wichtiger. Wenn man Fehler macht wie wir die letzten zwei Spiele, dann wird es am Ende schwerer und schwerer. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir gewinnen müssen", sagte der 55-Jährige am Freitag.

Auch nach sieben Gegentoren in den letzten beiden Spielen will Bosz an seiner offensiven Ausrichtung festhalten. "Wir haben eine Spielweise, die man komplett durchziehen muss. Ansonsten kann es auch nach hinten losgehen", sagte der Niederländer.

"Aber wenn wir die Organisation behalten, können wir dieses System gegen jeden Gegner spielen. Das haben wir gegen Spitzenmannschaften wie Dortmund und Gladbach gezeigt."

Gegen die stärkste Defensive der Liga muss Bayer auf den Langzeitverletzten Karim Bellarabi (Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel) sowie Kapitän Lars Bender (Oberschenkel) verzichten. Wendell kehrt nach seiner Gelbsperre in den Kader des Tabellensiebten zurück.