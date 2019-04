Brasilien-Legende Pelé gibt Entwarnung

Pelé befindet sich nicht mehr im Krankenhaus

Die brasilianische Fußball-Legende Pele hat nach kurzem Krankenhausaufenthalt wegen eines Harnwegsinfekts Entwarnung gegeben. "Die Antibiotika wirken, ich fühle mich soviel besser", twitterte der 78-Jährige am Freitag.

Bereits am Tag zuvor hatte sein Sprecher mitgeteilt, dass der dreimalige Weltmeister auf dem Weg der Besserung sei. "Alles ist unter Kontrolle und verbessert sich ständig", hieß es.

Pele hatte am Mittwoch über "leichtes Fieber" geklagt und war infolgedessen als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden. Er hielt sich zu PR-Zwecken in der französischen Hauptstadt auf.